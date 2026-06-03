N onostante le petizioni social di migliaia di fan, da oggi in streaming su Netflix è disponibile Michael Jackson: il verdetto, docuserie in tre parti che ricostruisce il processo per molestie su minori che vide il Re del Pop sul banco degli imputati nel 2005. Sulla falsariga del recente Michael Jackson – Anatomia di una caduta, la serie ripercorre tutte le fasi del processo penale, uno degli eventi giudiziari e mediatici più seguiti del nuovo millennio, finito con l’assoluzione di Jackson. Un caso che per mesi monopolizzò giornali e televisioni, dividendo l’opinione pubblica e lasciando aperto un dibattito che continua ancora oggi. Il “Thriller” di Michael Jackson conquista di nuovo la top 10 dopo sei decenni di successi X Leggi anche › La marcia trionfale di Michael Jackson continua. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da oggi è in streaming la docuserie in tee parti "Michael Jackson: Il verdetto"

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Michael Jackson, il processo torna su Netflix: la docuserie con testimonianze inediteNetflix ha comunicato l’arrivo, il 3 giugno, di una nuova serie documentaristica in tre puntate dedicata a Michael Jackson.

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Temi più discussi: Michael Jackson, ombre e luci oltre il mito; The Michael Jackson Story, la recensione della docu-serie: genio e controversie del Re del pop; Michael Jackson: The Verdict, Netflix riapre il caso; Il video di Michael Jackson vivo sull’autobus in Brasile è falso.

Ancora oggi, nel 2026, leggo o sento che Michael Jackson si è sbiancato volontariamente. Il Re del Pop era affetto da vitiligine, una malattia che porta a una progressiva depigmentazione della pelle. Lo spiego bene in questo articolo su Rolling Stone. x.com

Oggi voglio mostrarti il mio libro preferito su MJ che secondo me non è abbastanza conosciuto! È completamente autorizzato, MJ ha fornito lui stesso l'enorme quantità di foto e aveva anche un chip sonoro incluso nella copertina rigida! reddit

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