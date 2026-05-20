Netflix ha comunicato l’arrivo, il 3 giugno, di una nuova serie documentaristica in tre puntate dedicata a Michael Jackson. La produzione si intitola Michael Jackson: The Verdict e presenta testimonianze inedite legate alla figura del cantante. La serie si concentrerà su dettagli e dichiarazioni mai rese pubbliche prima d’ora. La data di uscita è stata annunciata recentemente, senza ulteriori anticipazioni sui contenuti specifici. La produzione è disponibile sulla piattaforma streaming a partire dalla data indicata.

Netflix ha annunciato il debutto di una nuova docuserie in tre parti intitolata Michael Jackson: The Verdict, in uscita il prossimo 3 giugno. Il progetto si focalizza sull’esplosivo processo del 2005 per abusi su minori che coinvolse l’icona del pop, culminato con la sua piena assoluzione. La serie, diretta da Nick Green e prodotta da Candle True Stories, promette un accesso senza precedenti grazie alle testimonianze di figure chiave che vissero il processo dall’interno, inclusi giurati, testimoni, procuratori, avvocati della difesa e membri della stampa. L’obiettivo dichiarato dai realizzatori è quello di ricostruire i fatti in modo analitico, offrendo una prospettiva sia dell’accusa che della difesa su un caso che, nonostante l’assoluzione e la scomparsa di Jackson nel 2009, continua a generare accesi dibattiti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michael Jackson, il processo torna su Netflix: la docuserie con testimonianze inedite

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