Da Milano a Roma | la raccolta firme per far tornare un importante monumento nella Capitale
Una campagna di raccolta firme sta coinvolgendo cittadini da Milano e Roma per chiedere il ritorno di un importante monumento nella capitale. L’obiettivo è riportare l’opera nel quartiere di origine, ritenuto un gesto di rispetto verso la storia locale e un modo per valorizzare il patrimonio culturale di Roma. La proposta ha già ottenuto adesioni di cittadini interessati a sostenere questa iniziativa.
“Un gesto di rispetto verso la storia del quartiere, un atto di giustizia culturale e un’opportunità di valorizzazione per tutta la città di Roma”. Con questo spirito i cittadini di Ottavia e Palmarola hanno lanciato una petizione online per riportare nella Capitale il sarcofago di Octavia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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