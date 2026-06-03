Da Milano a Roma | la raccolta firme per far tornare un importante monumento nella Capitale

Notizia in breve

Una campagna di raccolta firme sta coinvolgendo cittadini da Milano e Roma per chiedere il ritorno di un importante monumento nella capitale. L’obiettivo è riportare l’opera nel quartiere di origine, ritenuto un gesto di rispetto verso la storia locale e un modo per valorizzare il patrimonio culturale di Roma. La proposta ha già ottenuto adesioni di cittadini interessati a sostenere questa iniziativa.