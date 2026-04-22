Lista civica Capecchi Sindaco Da oggi la raccolta delle firme

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova lista civica si prepara a presentarsi alle prossime elezioni amministrative. La lista, chiamata “Capecchi Sindaco”, ha aperto da poco una sede temporanea in via degli Orafi 66, a Pistoia. Da oggi sono state avviate le attività per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione ufficiale della candidatura. La decisione di costituire questa lista ha coinvolto i primi sostenitori e i rappresentanti del movimento.

Una nuova forza del campo largo si prepara a scendere in campo. La lista civica ‘Capecchi Sindaco’ ha da poco inaugurato la propria sede temporanea, in via degli Orafi numero 66, a Pistoia. Qui, fanno sapere gli organizzatori, oggi, mercoledì 22 aprile, si terrà la raccolta firme per permettere la presentazione della lista e la sua corsa a sostegno del candidato uscito vincitore dalle primarie del centrosinistra. Tutti i residenti nel territorio comunale di Pistoia potranno firmare. "L’apertura della sede – fanno sapere da ‘Capecchi Sindaco’ – è legata alla volontà di offrire alle tante persone che hanno sostenuto Giovanni Capecchi un punto di riferimento anche fisico dove potranno trovare i materiali utili per la campagna elettorale oltre che l’elenco dei vari candidati in lista.🔗 Leggi su Lanazione.it

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