Anche Sciacca contro Scurria Falso che nel 2018 aiutai De Luca nella raccolta firme

Domenica di acceso dibattito politico con il coinvolgimento di diversi protagonisti. Tra questi, il candidato sindaco di Rinascita Messina ha preso parte alle discussioni, rispondendo alle accuse e chiarendo la propria posizione. La polemica si accende nel contesto di tensioni tra le forze politiche di diverse regioni e schieramenti, con interventi diretti e risposte pubbliche. La vicenda si inserisce in un clima di confronto acceso tra le parti coinvolte.

Domenica politica di gran polemiche. Anche il candidato sindaco di Rinascita Messina Gaetano Sciacca entra nel confronto tra Sud chiama Nord e Centrodestra.Scurria: “Nel 2018 per la raccolta firme Sciacca aiutò De Luca”"In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Marcello.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sud chiama Nord, dimissioni all’Ars: De Luca avvia raccolta firme per scioglimento anticipatoSottoscritto il primo passo dell’iniziativa che punta a quota 36 adesioni per interrompere la legislatura regionale attraverso lo Statuto siciliano... Leggi anche: Botta e risposta verso le amministrative, Scurria annuncia una nuova querela contro De Luca Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Verso le amministrative, Gaetano Sciacca inaugura il comitato elettorale; Ecco la lista di Rinascita Messina per Sciacca sindaco, Federico Martino assessore per Gaza; Messina, sondaggio Swg: Federico Basile avanti oltre il 50%, sfida a distanza con Scurria e Russo; Messina, nuovo sondaggio elettorale: Basile tra il 50% e il 54%, netto vantaggio su Scurria e Russo. Scurria e il giallo delle firme: Disposto ad aiutare Basile, vincerò sul campoIl candidato del centrodestra e la diffida alla Commissione elettorale. 14 liste di ScN da escludere. Per l'ex sindaco di Messina è procurato allarme da Tempostretto.it ... msn.com Parlando del Licata e della promozione in serie D Rizzuto afferma: "Sarebbe un bel fiore all'occhiello anche per la città di Sciacca". Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook