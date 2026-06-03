Da Mario Calabresi a Matteo Caccia | grandi ospiti e spettacoli gratis per il festival della Fondazione Ibva

Venerdì 5 e sabato 6 giugno a Milano si svolge ‘Le Parole del Pane Festival’, un evento gratuito organizzato dalla Fondazione Ibva. Durante le due giornate, sono previsti incontri con ospiti come Mario Calabresi e Matteo Caccia, oltre a spettacoli aperti al pubblico senza costi. La manifestazione si tiene in diversi spazi della città, offrendo un programma ricco di interventi e performance.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno a Milano arriva ‘Le Parole del Pane Festival’, l'evento gratuito promosso dalla Fondazione Ibva. Per due giorni la fondazione aprirà i suoi spazi alla città con incontri, teatro e musica per immaginare insieme una società più inclusiva.Gli ospiti della nuova. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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