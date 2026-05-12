Love Film Festival Tre giorni da vivere con grandi ospiti
Il Love Film Festival si svolge in tre giorni caratterizzati da proiezioni in anticipo, incontri con vari ospiti e presentazioni di libri. Durante l’evento, sono previste occasioni per conoscere nuovi talenti e partecipare a sessioni dedicate al mondo del cinema e della letteratura. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di personalità di spicco e autori, offrendo un programma ricco di attività per gli appassionati.
Tre giorni tutti da vivere tra proiezioni in esclusiva, grandi ospiti, incontri, libri e nuovi talenti. Da venerdì 29 a domenica 31 magio torna per la dodicesima edizione il “Love Film Festival“, il primo festival cinematografico in Italia incentrato sul tema dell’amore con la direzione artistica di Daniele Corvi. E quest’anno, si è detto nell’affollata presentazione di ieri, l’amore sarà inteso come “inclusione”, ovvero "la capacità di riconoscere, valorizzare e integrare la “diversità” umana in tutte le sue forme" ha detto il direttore Corvi. Per questo tutte le opere sono state scelte per stimolare "una riflessione critica e informata" e...🔗 Leggi su Lanazione.it
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