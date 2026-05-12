Love Film Festival Tre giorni da vivere con grandi ospiti

Il Love Film Festival si svolge in tre giorni caratterizzati da proiezioni in anticipo, incontri con vari ospiti e presentazioni di libri. Durante l’evento, sono previste occasioni per conoscere nuovi talenti e partecipare a sessioni dedicate al mondo del cinema e della letteratura. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di personalità di spicco e autori, offrendo un programma ricco di attività per gli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui