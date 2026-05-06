Incontri mostre e grandi ospiti | torna il Festival della Giustizia Penale

Dal 14 al 17 maggio 2026 si svolgerà la settima edizione del Festival della Giustizia Penale, un evento che riunisce incontri, mostre e grandi ospiti provenienti da diversi settori. L’appuntamento si tiene ogni anno e rappresenta uno dei principali momenti di confronto pubblico sui temi legati alla giustizia, al diritto, alle libertà fondamentali e al garantismo. La manifestazione si svolge in varie location e coinvolge professionisti, studiosi e rappresentanti istituzionali.

Dal 14 al 17 maggio 2026 torna il Festival della Giustizia Penale, giunto alla sua settima edizione, confermandosi uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al confronto pubblico sui grandi temi della giustizia, del diritto, delle libertà fondamentali e del garantismo.Promosso dal.🔗 Leggi su Modenatoday.it Pawn or Perish! Ex-Actress Becomes a Mafia Heiress—Crushing Hypocrites to Rule the Throne Notizie correlate Bif&st 2026, Bari torna capitale del cinema: una settimana di film, incontri e grandi ospitiBari è pronta a ospitare una nuova edizione del Bari International Film & TV Festival, uno degli appuntamenti più attesi per il cinema italiano. Grandi ospiti per l’edizione 2026 del festival della letteratura TestoFIRENZE – La Stazione Leopolda si prepara a trasformarsi in una gigantesca libreria a cielo aperto, ma dimenticate l’immagine polverosa dei vecchi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Festival della Giustizia Penale torna a Mirandola Sabato 16 Maggio; PAF - Porte aperte festival 2026; E’ di nuovo tempo di foto di scena, tutto pronto per la 29esima edizione del concorso nazionale ‘CliCiak – Scatti di Cinema’; Vicenza Jazz: dal 15 al 25 maggio concerti nei locali, nei palazzi e musica in filodiffusione in corso Palladio. Il teatro incontra la giustizia. Al via il festival ’Lunae’Pontremoli si trasforma da domani in un laboratorio di creatività e dialogo. Il progetto nasce da mesi di lavoro intenso, il palcoscenico aiuta e cura. lanazione.it ’Empatica Festival’, tra incontri e mostreUn’occasione per condividere esperienze, confrontarsi, e rafforzare il tessuto sociale attorno ai valori di inclusività, uguaglianza e giustizia. Così la presidente di MondoDonna, Loretta Michelini, ... ilrestodelcarlino.it A Pontremoli, da oggi fino al 9 maggio, si tiene LUNAE, festival che unisce formazione, spettacolo e impegno sociale, portando nel cuore della Lunigiana giovani, operatori della giustizia, studiosi e artisti da tutta Italia. Si parte con “Angeli Funamboli”, spetta - facebook.com facebook