Da Jury Chechi a Pietro Checchi tanti toscani nel nuovo show Netflix Physical Italia | da 100 a 1
Netflix ha svelato i nomi dei cento concorrenti che prenderanno parte alla prima edizione di “Physical Italia: da 100 a 1”, il nuovo reality competitivo dedicato alle sfide fisiche estreme che debutterà sulla piattaforma dall’11 settembre. L’annuncio è arrivato nell’ambito dei Rimini Wellness. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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