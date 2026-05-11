Torna Dona una Spesa | la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Sabato 16 maggio si svolgerà la tradizionale iniziativa di raccolta alimentare presso 41 punti vendita Conad nella bergamasca. Volontari e associazioni saranno presenti per raccogliere generi di prima necessità da donare alle famiglie in difficoltà. Per il 2026, è previsto un cambiamento: i punti fedeltà accumulati dai clienti verranno convertiti in aiuti concreti destinati alle stesse famiglie.

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SOLIDARIETÀ. Sabato 16 maggio volontari e associazioni in 41 punti vendita Conad della Bergamasca. Novità 2026: i punti fedeltà diventano aiuti concreti. L’iniziativa coinvolgerà oltre 30 supermercati Conad della provincia di Bergamo, dove i volontari raccoglieranno generi alimentari e prodotti per l’igiene destinati alle persone più fragili. In totale i punti vendita aderenti in Bergamasca sono 41. I clienti potranno acquistare e donare prodotti a lunga conservazione come pasta, tonno, olio, biscotti, zucchero, legumi, alimenti per bambini e beni per l’igiene personale. A presidiare i supermercati saranno decine di realtà del volontariato bergamasco, tra cui San Vincenzo, Caritas, Croce Rossa, City Angels e gruppi Alpini.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Torna «Dona una Spesa»: la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sabato 7 marzo 2026 torna la Giornata della Raccolta Alimentare contro la Fame in Italia. Notizie correlate “Dona una Spesa”: sabato 16 maggio anche a Bergamo la grande raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltàSabato 16 maggio 2026, torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari promossa da Conad centro Nord, in collaborazione con CVS... Sabato 9 maggio torna "Dona la spesa": come aiutare le famiglie in difficoltà nel novareseNova Coop organizza per sabato 9 maggio una nuova edizione di "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità destinata alle... Argomenti più discussi: Solidarietà e impegno concreto, il 9 maggio torna Dona la Spesa alla Coop di Asti; Sabato 9 maggio torna Dona la spesa: come aiutare le famiglie in difficoltà nel novarese; Sabato 9 maggio torna Dona la Spesa; Nova Coop, Dona la Spesa torna sabato 9 maggio. Sabato 9 maggio torna Dona la Spesa: l’appuntamento con la solidarietà nei negozi #NovaCoop Ti aspettiamo domani per rendere la giornata di qualcuno un po' più speciale ? Per maggiori informazioni: novacoop.it/news-eventi/ne… x.com Torna «Dona una Spesa»: la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltàSabato 16 maggio volontari e associazioni in 41 punti vendita Conad della Bergamasca. Novità 2026: i punti fedeltà diventano aiuti concreti. ecodibergamo.it