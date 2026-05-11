Torna Dona una Spesa | la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà
Sabato 16 maggio si svolgerà la tradizionale iniziativa di raccolta alimentare presso 41 punti vendita Conad nella bergamasca. Volontari e associazioni saranno presenti per raccogliere generi di prima necessità da donare alle famiglie in difficoltà. Per il 2026, è previsto un cambiamento: i punti fedeltà accumulati dai clienti verranno convertiti in aiuti concreti destinati alle stesse famiglie.
SOLIDARIETÀ. Sabato 16 maggio volontari e associazioni in 41 punti vendita Conad della Bergamasca. Novità 2026: i punti fedeltà diventano aiuti concreti. L’iniziativa coinvolgerà oltre 30 supermercati Conad della provincia di Bergamo, dove i volontari raccoglieranno generi alimentari e prodotti per l’igiene destinati alle persone più fragili. In totale i punti vendita aderenti in Bergamasca sono 41. I clienti potranno acquistare e donare prodotti a lunga conservazione come pasta, tonno, olio, biscotti, zucchero, legumi, alimenti per bambini e beni per l’igiene personale. A presidiare i supermercati saranno decine di realtà del volontariato bergamasco, tra cui San Vincenzo, Caritas, Croce Rossa, City Angels e gruppi Alpini.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sabato 7 marzo 2026 torna la Giornata della Raccolta Alimentare contro la Fame in Italia.
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