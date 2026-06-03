Da dove vengono le rondini e perché non si deve toccare il nido

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le rondini arrivano ogni anno con l’arrivo della primavera, sia in città che in campagna, e segnalano il cambiamento di stagione. Tuttavia, il numero di esemplari si riduce progressivamente. I nidi vengono spesso costruiti in aree accessibili alle persone, ma è vietato toccarli o rimuoverli. Questa misura tutela le coppie di rondini durante la riproduzione, evitando di disturbare o danneggiare i nidi e le uova.

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In città come come in campagna le vediamo sfrecciare nel cielo e la loro presenza ci la dà certezza dell'arrivo della bella stagione, il numero però degli esemplari cala ogni anno.Questo è dovuto all'impatto dell'uomo sull'ambiente, infatti la diffusione dell'agricoltura intensiva e di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Nidi di rondine balestruccio ricostruiti o riparati.

Video Nidi di rondine balestruccio ricostruiti o riparati.

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