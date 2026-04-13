A Bari sono tornate le rondini i loro nidi nei sottotetti delle abitazioni | perchè bisogna tutelarli
A Bari sono tornate le rondini, che si sono stabilite nei sottotetti delle case. Le si possono vedere volare nel cielo sia in città che in campagna, segnando l’arrivo della bella stagione. La loro presenza è visibile in vari quartieri e rappresenta un segnale naturale di cambiamento. La tutela di questi uccelli è importante perché i loro nidi sono spesso situati in luoghi abitati e rischiano di essere disturbati.
In città come come in campagna le vediamo sfrecciare nel cielo e la loro presenza ci dà certezza dell'arrivo della bella stagione e di nuovi inizi: le rondini. Anche se vengono genericamente chiamate tutte "rondini", in realtà si tratta di Irundinidi, a loro volta divise in generi e specie.🔗 Leggi su Baritoday.it
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