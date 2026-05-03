Castellabate ditta denunciata | distrutto nido di rondini durante i lavori

A Castellabate, una ditta è stata denunciata dopo aver distrutto un nido di rondini durante lavori di ristrutturazione. I carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito a segnalazioni di residenti e testimoni oculari. Si è scoperto che il nido si trovava in una zona interessata dai lavori e che avrebbe potuto essere preservato installando un nido artificiale. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti del luogo.

? Cosa scoprirai Come avrebbero potuto evitare il massacro con un nido artificiale?. Chi ha spinto i carabinieri a intervenire immediatamente sul luogo?. Quali sanzioni penali rischia ora la ditta responsabile dei lavori?. Perché la distruzione del nido costituisce un reato secondo la legge?.? In Breve Gerardo Scotti dell'associazione Genesi dell'Ambiente critica la mancanza di soluzioni alternative.. Marianna Alessandro Ferro ha denunciato l'accaduto ai carabinieri Forestali tramite i social.. La distruzione del nido viola le normative nazionali ed europee sulla fauna protetta.. Il procedimento giudiziario presso la Procura valuterà le responsabilità penali della ditta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellabate, ditta denunciata: distrutto nido di rondini durante i lavori Notizie correlate Lavori per installare una grondaia: distrutto il nido e uccisi tutti i rondinotti, ditta denunciataSconcertante accaduto in zona Lago di Santa Maria di Castellabate: qualche giorno fa, una ditta per istallare una grondaia si è imbattuta "in un... Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremotoUn furto di un autocarro Fiat Scudo appartenente a una ditta ferrarese impegnata nei lavori di ricostruzione post-sisma a Castelraimondo, in...