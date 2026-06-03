G li spazi liminali sono luoghi di transizione: scale, corridoi, ascensori, scuole, aeroporti. Il termine limen, in latino significa “ soglia ”, “ confine ” e suggerisce una condizione intermedia tra uno stato e l’altro. In senso più ampio, si tratta di ambienti sospesi, spesso abbandonati o privi di funzione, impersonali e disorientanti: qualcosa di molto vicino alla teoria dei “non luoghi” di Marc Augé. Ecco, questi ambienti sono diventati la base dell’estetica horror degli ultimi anni. Il successo di Backrooms, film del giovane youtuber americano Kane Parsons, gioca infatti sulle emozioni che questi spazi suscitano: paura, disorientamento, ansia e inquietudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da "Cube" a "Severance", passando per "Pulse" e "Skinamarink": un viaggio nell’horror contemporaneo che nasce da corridoi vuoti, città sospese e luoghi senza identità

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