Perugia da L' Acciuga al bistrot contemporaneo | nasce Vite
A Perugia, i locali di via Settevalli che ospitano il ristorante stellato Michelin, conosciuto come L’Acciuga, sono stati riaperti come Vite, un nuovo bistrot contemporaneo. Il progetto è stato avviato dallo stesso team che gestiva il ristorante precedente. La trasformazione ha portato a un cambio di insegna e di offerta culinaria, mantenendo comunque la sede nella stessa location.
Da L’Acciuga riparte Vite. Negli stessi locali di via Settevalli dove il ristorante stellato Michelin di Perugia ha accolto i suoi ospiti, il nuovo progetto gastronomico che nasce dallo stesso team. Chiusa la parentesi dedicata al fine dining, si svuole puntare ora su un’idea più semplice.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Monreale, i fratelli Ferraro aprono un nuovo locale: nasce “Bisanzio Bistrot” nel quartiere CiambraMONREALE – C’è una nuova eccellenza nel quartiere Ciambra di Monreale, dove il tempo pare essersi fermato tra vicoli suggestivi e memorie storiche.
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