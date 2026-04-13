Perugia da L' Acciuga al bistrot contemporaneo | nasce Vite

A Perugia, i locali di via Settevalli che ospitano il ristorante stellato Michelin, conosciuto come L’Acciuga, sono stati riaperti come Vite, un nuovo bistrot contemporaneo. Il progetto è stato avviato dallo stesso team che gestiva il ristorante precedente. La trasformazione ha portato a un cambio di insegna e di offerta culinaria, mantenendo comunque la sede nella stessa location.