Dal phon da viaggio alla spazzola ‘smart’ passando per creme che sfruttano il sonno e cosmetici 3-in-1 | tutte le novità beauty su cui puntare ora – LA GUIDA

Con l’arrivo della primavera, molte persone decidono di aggiornare il proprio beauty case, sostituendo prodotti e strumenti. Tra le novità più diffuse ci sono phon da viaggio, spazzole intelligenti, creme che sfruttano il sonno e cosmetici multiuso. Questi prodotti sono pensati per essere pratici e adattarsi alle esigenze di chi desidera un trucco più semplice e un beauty routine più funzionale.

È il momento di fare il cambio di stagione, ma non solo nell’armadio. Anche il beauty case, in primavera, ha bisogno di alleggerirsi e rinnovarsi. Nel mondo della skincare e del make up sono sbocciate novità che semplificano la vita e sfruttano le ultime innovazioni scientifiche per risultati ancora più performanti. Tra le tendenze più forti c’è sicuramente la longevità della pelle, ma anche l’attenzione a formule pulite, sicure e sostenibili, e il rispetto del nostro tempo: creme che sfruttano il sonno, cosmetici 3-in-1, spazzole che velocizzano l’asciugatura. Insomma: prodotti più mirati, facili da usare e dagli effetti visibili. Viso, corpo, capelli: guida ragionata agli acquisti beauty della stagione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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