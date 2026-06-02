Festa della Repubblica Bucci al Quirinale
Martedì 2 giugno, il presidente della Regione Liguria ha partecipato alla cerimonia dell’80esimo anniversario della Repubblica, svoltasi in piazza Matteotti a Genova. La mattina, ha preso parte all’evento organizzato dalla prefettura.
Giornata piena, martedì 2 giugno, per il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che al mattino ha partecipato alla cerimonia dell'80esimo anniversario della Repubblica, organizzata dalla prefettura in piazza Matteotti a Genova. A seguire, il presidente ha preso parte, insieme alle altre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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