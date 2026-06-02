Il 2 giugno, al Quirinale, il presidente della Repubblica ha aperto i Giardini per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Durante l’evento, il capo dello Stato ha salutato gli ospiti presenti ai Giardini del Quirinale. La cerimonia ha coinvolto persone radunate nel luogo, con il presidente che si è mostrato tra i partecipanti. L’apertura si è svolta nel contesto della festa nazionale.

R oma, 1 giu. (askanews) – Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso a salutare gli ospiti presenti ai Giardini del Quirinale per l’apertura in occasione della festa della Repubblica. Come primo appuntamento delle celebrazioni dell’ 80esimo anniversario, il 2 giugno, i Giardini sono stati aperti alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito (a cura delle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale). Gli ospiti hanno potuto assistere alle esibizioni della Banda Interforze, del Coro dell’Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - 2 Giugno al Quirinale: Mattarella apre i Giardini per la festa degli 80 anni della Repubblica

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