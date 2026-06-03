Da Bardolino a Lazise torna il Palio del Chiaretto

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 si terrà la 21esima edizione del Palio del Chiaretto, evento che coinvolge i comuni di Bardolino e Lazise. La manifestazione celebra il vino rosato del Garda, con le due località che si preparano a organizzare l’evento congiunto. L’appuntamento si svolge sul Lago di Garda e coinvolge diverse attività legate alla cultura e alla tradizione del vino locale.

Palio del Chiaretto 2026, Bardolino e Lazise celebrano insieme il rosato del Garda Il Lago di Garda si prepara a tingersi di rosa per la 21esima edizione del Palio del Chiaretto, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026. La storica manifestazione dedicata al Chiaretto di Bardolino torna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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