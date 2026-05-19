Sabato 30 maggio alle 18 si svolgerà la nuova edizione della Chiaretto di Bardolino Run, una corsa-camminata solidale organizzata dal VRM Team Asd. L’evento prenderà il via dall’Istituto Salesiano Tusini, riportando in movimento le colline intorno al Lago di Garda. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati di tutte le età, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte alla manifestazione.

La rimette in moto le colline del Lago di Garda. Sabato 30 maggio, alle ore 18, dall’Istituto Salesiano Tusini scatterà la nuova edizione della corsa-camminata solidale organizzata da VRM Team Asd. Un appuntamento inserito nel calendario UISP e aperto a runner. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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