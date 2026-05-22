In palio la promozione diretta in serie A3 la Sab Group Rubicone in casa di Volley Veneto Bardolino
La Sab Group Rubicone si appresta a disputare la partita di ritorno dei playoff contro Volley Veneto Bardolino, dopo aver vinto la sfida d’andata con un punteggio di 3-0. La gara di questa sera deciderà quale delle due squadre otterrà la promozione diretta in serie A3. La formazione romana si presenta con un vantaggio notevole, maturato nel primo incontro, e punta a concludere la serie con un risultato positivo che le garantirebbe l’accesso alla categoria superiore.
Dopo il netto e convincente successo per 3-0 nella finale d'andata dei playoff, la Sab Group Rubicone si prepara al secondo e decisivo atto. Sabato, alle ore 17, i sammauresi saranno ospiti a Bardolino del Volley Veneto. In palio c'è il traguardo più ambito della stagione: la promozione diretta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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