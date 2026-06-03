Da Arezzo a Rondine | stop alla circolazione durante il passaggio del corteo

Da Arezzo a Rondine, la circolazione sarà sospesa durante il passaggio del corteo. La chiusura delle strade sarà in vigore nel momento in cui il corteo attraverserà le vie interessate, senza indicazioni precise sugli orari. La misura è stata annunciata dalle autorità per consentire il passaggio in sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su durata o rotte alternative.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Da Arezzo a Rondine: s top alla circolazione durante il passaggio del corteo. “ In Cammino per la Pace ” da Arezzo a Rondine: la manifestazione comporterà dalle 7:00 alle 11:00 di giovedì 4 giugno i divieti di transito e di sosta in una parte delimitata da apposita segnaletica di viale Giovanni Amendola. Dopo l a partenza del corteo alle 9:30 l’interruzione del traffico avverrà per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti in via del Gavardello, via del Tramarino, via Setteponti, strada comunale di Meliciano. L’orario individuato come termine per questa disciplina della circolazione è le 13:00 ma la polizia locale si riserva la facoltà di adottare ulteriori obblighi e divieti qualora emergessero esigenze particolari per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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