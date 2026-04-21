Terni festa della Liberazione | divieti di sosta e circolazione per il passaggio del corteo ORDINANZA

Per sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, il comune ha emanato un’ordinanza che prevede divieti di sosta e di circolazione lungo alcuni tratti della città. La misura è stata adottata per consentire il passaggio di un corteo e garantire la sicurezza durante la manifestazione. Le restrizioni entreranno in vigore nelle ore precedenti all’evento e saranno mantenute fino al termine delle attività programmate.

Una ordinanza municipale è stata adottata in previsione di sabato 25 aprile, ossia la festa della Liberazione. Il provvedimento sottoscritto dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli prevede delle limitazioni alla circolazione stradale e divieto di sosta in alcune strade e vie del.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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