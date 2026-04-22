Sabato 25 aprile, durante il corteo organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in occasione della Festa della Liberazione, la circolazione veicolare sarà sospesa nel centro di Benevento. La manifestazione prenderà il via da piazza Colonna e proseguirà verso piazza Roma, coinvolgendo probabilmente le strade principali della città in quel tratto temporaneo di blocco del traffico.

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© Anteprima24.it - Benevento, il 25 aprile circolazione veicolare sospesa durante il passaggio del corteo organizzato dall’Anpi

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