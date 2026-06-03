Cure gratuite per superstiti di Crans-Montana | proposta in Commissione

Notizia in breve

In Commissione è stata proposta l’introduzione di cure gratuite per i superstiti di incidenti a Crans-Montana. La proposta riguarda l’accesso alle cure per persone con ustioni gravi e prevede la creazione di un fondo dedicato. Sono state sollevate domande su come cambierà l’erogazione delle cure e sulle risorse necessarie per finanziare questa misura. La proposta sarà valutata nelle prossime settimane.