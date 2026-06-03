Cure gratuite per superstiti di Crans-Montana | proposta in Commissione
In Commissione è stata proposta l’introduzione di cure gratuite per i superstiti di incidenti a Crans-Montana. La proposta riguarda l’accesso alle cure per persone con ustioni gravi e prevede la creazione di un fondo dedicato. Sono state sollevate domande su come cambierà l’erogazione delle cure e sulle risorse necessarie per finanziare questa misura. La proposta sarà valutata nelle prossime settimane.
Come cambierà l'accesso alle cure per chi soffre di ustioni gravi?. Quali risorse economiche serviranno per finanziare questo nuovo fondo dedicato?. Perché la malattia da ustione deve entrare nei livelli essenziali di assistenza?. Cosa prevede il nuovo programma di screening per i bambini piccoli?.? In Breve Bagnasco e Cappellacci promuovono la risoluzione in Commissione Affari sociali.. Inserimento malattia da ustione nei LEA per garantire uniformità territoriale nazionale.. Proposta Pdta nazionale per gestire le patologie croniche e rare.. Nuovo screening pediatrico per anticorpi diabete tipo 1 e celiachia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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