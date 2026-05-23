Una senatrice del Partito Democratico ha annunciato un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute. La richiesta riguarda l’accesso a cure gratuite e a un sostegno continuativo per i giovani coinvolti in una tragedia a Crans Montana, anche dopo aver compiuto 18 anni. La proposta mira a garantire un percorso sanitario speciale per i ragazzi interessati, senza specificare dettagli sui soggetti o le modalità di intervento.

La senatrice Pd annuncia un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute per garantire un percorso sanitario straordinario ai giovani coinvolti nella tragedia Sono passati quasi sei mesi dalla tragedia di Crans Montana, ma per molti dei ragazzi italiani rimasti coinvolti l’incubo non è ancora finito. Infatti, le conseguenze fisiche e psicologiche di quanto accaduto continuano a pesare sulla vita quotidiana dei giovani ricoverati e impegnati in lunghi percorsi di riabilitazione. A riaccendere l’attenzione sul loro futuro è stata la senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, Malpezzi: “Cure gratuite e sostegno ai ragazzi anche dopo i 18 anni”

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