Tragedia Crans Montana | proposta per cure garantite ai giovani 18enni

Una proposta prevede di garantire cure mediche ai giovani appena compiuti 18 anni coinvolti nella tragedia di Crans Montana. La questione riguarda come verrà gestita l’assistenza ai feriti una volta superata questa soglia di età. Il Ministero della Salute è chiamato a intervenire con urgenza per definire le modalità di assistenza e assicurare continuità nei trattamenti medici. La proposta mira a rispondere alle esigenze di chi si trova in questa fascia di età e coinvolto nell’incidente.

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza medica per i feriti una volta compiuti diciotto anni?. Perché il Ministero della Salute è chiamato a intervenire d'urgenza?. Chi dovrà coprire i costi delle terapie riabilitative e delle guaine?. Quali misure concrete permetteranno di equiparare i giovani ai grandi ustionati?.? In Breve Ivan Zazzaroni chiede esenzione ticket e riconoscimento invalidità per i giovani feriti.. Andrea Scermino coordina raccolta fondi per i ragazzi del liceo Virgilio di Milano.. Proposta Malpezzi prevede equiparazione dei feriti ai grandi ustionati nei livelli assistenziali.. Richiesta continuità terapeutica per acquisto guaine mediche dopo il compimento dei 18 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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