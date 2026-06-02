Cattolica | ai nuovi maggiorenni Costituzione e teatro per il voto
Ai nuovi maggiorenni viene consegnato un biglietto teatrale insieme alla Costituzione come parte di un'iniziativa che unisce cultura e impegno civico. La proposta mira a far scoprire ai giovani il valore del voto attraverso un’esperienza artistica. L’Emilia-Romagna si distingue in Italia per la scelta della Repubblica, con un alto numero di votanti nelle recenti consultazioni elettorali.
? Domande chiave Come può un biglietto teatrale trasformare il dovere civico in cultura?. Perché l'Emilia-Romagna detiene il primato della scelta repubblicana in Italia?. Quali articoli della Costituzione hanno letto i giovani di Piazza Grande?. Chi sono i nuovi diciottenni che hanno ricevuto la legge fondamentale?.? In Breve Cerimonia svoltasi il 2 giugno 2026 in Piazza Roosevelt a Cattolica. Dono include copia della Costituzione e biglietto per Teatro della Regina. Partecipazione dei ragazzi dell'associazione Piazza Grande alla lettura degli articoli. Emilia-Romagna registra 1.539.334 voti repubblicani contro 459.802 monarchici nel 1946. Cattolica celebra la con il rito della Costituzione ai nuovi diciottenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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