Cattolica | ai nuovi maggiorenni Costituzione e teatro per il voto

? Domande chiave Come può un biglietto teatrale trasformare il dovere civico in cultura?. Perché l'Emilia-Romagna detiene il primato della scelta repubblicana in Italia?. Quali articoli della Costituzione hanno letto i giovani di Piazza Grande?. Chi sono i nuovi diciottenni che hanno ricevuto la legge fondamentale?.? In Breve Cerimonia svoltasi il 2 giugno 2026 in Piazza Roosevelt a Cattolica. Dono include copia della Costituzione e biglietto per Teatro della Regina. Partecipazione dei ragazzi dell'associazione Piazza Grande alla lettura degli articoli. Emilia-Romagna registra 1.539.334 voti repubblicani contro 459.802 monarchici nel 1946. Cattolica celebra la con il rito della Costituzione ai nuovi diciottenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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