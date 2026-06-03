Cuore e Burlesque Festival | due giorni tra mercatini tematici spettacoli e workshop
Dal 5 al 7 giugno, il Teatro degli Atti ha ospitato il Cuore e Burlesque Festival, una manifestazione di due giorni dedicata al burlesque. La rassegna ha incluso mercatini tematici, spettacoli dal vivo e workshop. L’evento ha coinvolto artisti internazionali e pubblico interessato a diverse forme di cultura e artigianato legate all’arte burlesque. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, senza variazioni o rinvii.
Dal 5 al 7 giugno il Teatro degli Atti ospita il Cuore e Burlesque Festival, una rassegna internazionale dedicata all’arte del burlesque tra spettacolo, artigianato e cultura. Tre giorni di eventi tra competizioni, passeggiate fotografiche, workshop e il Gran Gala con artisti internazionali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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