Nasce il festival della divulgazione ' L' Humanitas' | tra talk workshop e spettacoli
A Ferrara prende il via il festival della divulgazione culturale intitolato ‘L’Humanitas’, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio. Durante l’evento, nei musei e nei luoghi storici della città, si svolgeranno talk, workshop e spettacoli con la partecipazione di scrittori, artisti, ricercatori e divulgatori. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico attraverso diverse iniziative dedicate alla cultura e alla conoscenza.
Nasce a Ferrara il nuovo Festival della divulgazione culturale: ‘L’Humanitas’, dal 7 al 10 maggio, porta nei musei e nei luoghi storici della città scrittori, artisti, ricercatori e divulgatori.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl Festival è un progetto dell'associazione Scuole Unite.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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