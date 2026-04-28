Nasce il festival della divulgazione ' L' Humanitas' | tra talk workshop e spettacoli

A Ferrara prende il via il festival della divulgazione culturale intitolato ‘L’Humanitas’, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio. Durante l’evento, nei musei e nei luoghi storici della città, si svolgeranno talk, workshop e spettacoli con la partecipazione di scrittori, artisti, ricercatori e divulgatori. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico attraverso diverse iniziative dedicate alla cultura e alla conoscenza.