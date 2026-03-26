Dal 14 al 19 aprile si svolge a Napoli la terza edizione del Queer Festival, una rassegna che comprende spettacoli, proiezioni cinematografiche, musica, workshop e arti visive. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede un programma di eventi aperti al pubblico. La manifestazione si propone di esplorare tematiche legate alla cultura queer attraverso varie forme artistiche e culturali.

Da martedì 14 a domenica 19 aprile, appuntamento con il Napoli Queer Festival 2026. La rassegna - giunta alla terza edizione - è un invito a entrare in ciò che è “fuori”, per riscrivere insieme ciò che può diventare centro. Il Napoli Queer Festival torna ad abitare la città con una proposta ancora più ampia, stratificata e radicale. Per sei giorni, Napoli si trasforma in un arcipelago di spazi, visioni e pratiche che mettono al centro le soggettività queer e transfemministe, dando vita a un’esperienza che è insieme artistica e politica, collettiva e profondamente incarnata. Per la prima volta, il Festival sceglie di nominare il proprio orizzonte attraverso un titolo: “FUORI MONDI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Torna il Napoli Queer Festival: sei giorni di spettacoli, cinema, musica, workshop e arti visive

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LA RASSEGNA - Terza edizione del "Napoli Queer Festival", dal 14 al 19 aprile alla Sala Assoli Moscato e al Teatro Nuovo di Napoli ift.tt/PRDKSiJ x.com