Cultura della Difesa perché l’Italia non riesce ancora a discuterne seriamente

Gli italiani rispettano le Forze Armate, applaudendole durante emergenze, missioni internazionali e soccorsi. Tuttavia, la discussione sulla Cultura della Difesa nel Paese resta superficiale e poco approfondita. La percezione pubblica si limita a momenti di consenso, mentre manca un dibattito serio e strutturato sui temi strategici e sulle politiche di difesa. La contraddizione tra rispetto e scarsa attenzione al dibattito pubblico evidenzia una difficoltà nel affrontare a livello culturale la materia.

C’è una contraddizione che racconta lo stato della Cultura della Difesa in Italia. Gli italiani si fidano delle Forze Armate, le rispettano, le applaudono nelle emergenze, nelle missioni internazionali, nelle operazioni di soccorso. Affollano le piazze il 2 giugno, come avvenuto ieri ai Fori Imperiali. Considerano donne e uomini in uniforme tra i servitori dello Stato più credibili e apprezzati del Paese, li circondano di affetto. Poi però qualcosa s’interrompe: quando si passa dalle persone ai principi, dai militari alla Difesa, dal sacrificio alla sicurezza nazionale, il sentimento cambia, la relazione appare meno solida. E il dibattito diventa nervoso, ideologico, mistificante; le argomentazioni cedono il passo agli slogan e le analisi vengono sostituite dalle tifoserie. 🔗 Leggi su Formiche.net

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