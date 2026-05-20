Cultura della difesa presentazione con Mulè

Giovedì 21 maggio alle 17 si terrà presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto la presentazione del libro “Cultura della difesa”. L’evento sarà condotto con la partecipazione del ministro e coinvolgerà un pubblico interessato a approfondire tematiche legate alla difesa e alla sicurezza. La presentazione si svolgerà in un contesto istituzionale e vedrà la presenza di relatori e partecipanti provenienti da diversi settori.

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Giorgio Mulè ROMA - Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 17, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione di "Cultura della difesa". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Introduzione a cura di Gianni Riotta, direttore della Scuola di Giornalismo della Luiss e membro del Comitato “Cultura della Difesa”. Modera l'incontro Tonia Cartolano, giornalista di SkyTg24. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Cultura della difesa”, presentazione con Mulè ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “80° Assemblea Costituente – La cultura socialista”, evento con MulèGiorgio MulèROMA – Giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 14, nella Sala della Regina di Montecitorio si svolge il quarto appuntamento del ciclo di... Giornate Fai di primavera: al Ministero della Cultura la presentazione con GiuliPorte aperte all’arte e alla bellezza, grazie alle Giornate Fai di Primavera che tornano in tutta Italia, per la 34esima edizione, sabato 21 e... #SaloneDelLibro | Alle 12:30 appuntamento con la presentazione dei volumi Il silenzio degli Eroi - I Sacrari raccontano, a cura dell' Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa. Un viaggio nei Sacrari italiani e un omaggio agli eroi che x.com domanda genuina: sapere le parole significa far parte della cultura? reddit Salone Libro, sabato presentazione di Difesa è libertà di Massimo PanizziIn un tempo segnato da guerre ibride, instabilità geopolitiche e crisi della democrazia occidentale, il generale di Corpo d’Armata (ris.) Massimo Panizzi firma con Difesa è libertà. Il coraggio di pr ... adnkronos.com Difesa è protezione: la cultura della difesa e la sfida della complessità geopolitica06:00 Fai Notizia 06:30 Prime pagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura ... radioradicale.it