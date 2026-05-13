Giachetti non mangia da giorni Ranucci seriamente preoccupato | perché il deputato fa lo sciopero della fame
Il deputato ha deciso di interrompere l’alimentazione da diversi giorni, motivando la sua scelta con questioni legate alla Commissione di vigilanza sulla Rai. Un altro membro della stessa commissione ha espresso preoccupazione per la situazione, commentando il prolungarsi dello sciopero e le possibili conseguenze sulla salute del collega. La vicenda sta attirando l’attenzione in ambito politico e mediatico, senza che siano state rese note ulteriori dichiarazioni ufficiali.
Lo sciopero della fame di Roberto Giachetti per sbloccare la Vigilanza Rai ha allarmato Sigfrido Ranucci. Il giornalista è “seriamente preoccupato” per il deputato, al nono giorno di digiuno contro l’illegalità istituzionale denunciata anche dal Colle. Una protesta che mira alla nomina del presidente Rai e al ripristino delle garanzie democratiche del servizio pubblico. Perché Giachetti ha iniziato lo sciopero della fame La preoccupazione di Sigfrido Ranucci Cos’è la Commissione di vigilanza Rai Perché Giachetti ha iniziato lo sciopero della fame Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha avviato uno sciopero della fame dalla mezzanotte di lunedì 5 maggio 2026 per denunciare il blocco della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, ferma da quasi venti mesi.🔗 Leggi su Virgilio.it
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