Giachetti non mangia da giorni Ranucci seriamente preoccupato | perché il deputato fa lo sciopero della fame

Il deputato ha deciso di interrompere l’alimentazione da diversi giorni, motivando la sua scelta con questioni legate alla Commissione di vigilanza sulla Rai. Un altro membro della stessa commissione ha espresso preoccupazione per la situazione, commentando il prolungarsi dello sciopero e le possibili conseguenze sulla salute del collega. La vicenda sta attirando l’attenzione in ambito politico e mediatico, senza che siano state rese note ulteriori dichiarazioni ufficiali.

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