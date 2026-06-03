Il gip di Milano ha convalidato il fermo di un giovane di 21 anni, arrestato a Vimercate, in relazione a un’attività di propaganda terroristica sui social. Tra le prove raccolte ci sono video e immagini con inni jihadisti e foto di un leader di un gruppo terroristico. Sono state trovate anche registrazioni di canti che inneggiano al martirio. L’indagine riguarda la diffusione di contenuti di matrice estremista attraverso i canali online del sospettato.

«Non c’è nulla, proprio nulla oggi che incuta timore nei cuori dei nemici di Allah come le operazioni di martirio». Il 30 maggio Zakaria Ben Haddi, il ventunenne marocchino nato a Vimercate e residente in Brianza, aveva consegnato questo precetto ai suoi seguaci sui social, innescando la spirale investigativa che nel giro di poche ore ha portato prima al suo fermo e poi all’arresto. «Il martirio». Una parola non isolata tra i contenuti pubblicati dal giovane su Instagram e su TikTok e che lui stesso ha provato a spiegare durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero Alessandro Gobbis. «Ciò che mi ha più colpito del martirio è la dedizione a una causa», ha affermato, schietto, Ben Haddi durante una verbalizzazione a tratti surreale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Culto di Bin Laden e inni al martirio. I social del terrorista di Vimercate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il soldato che uccise Bin Laden rivela tutto sulla missioneUn ex Navy Seal statunitense che partecipò all’operazione che portò alla morte di Osama Bin Laden ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla...

"Sono Osama Bin Laden, sono Dio!". Ecco chi è Nasir Best, l'attentatore che voleva uccidere TrumpSabato 23 maggio, un giovane di 21 anni ha raggiunto la Casa Bianca armato di un revolver e ha aperto il fuoco.

Si parla di: Culto di Bin Laden e inni al martirio. I social del terrorista di Vimercate.

Francia, espulso il figlio di Osama bin Laden per apologia di terrorismoIl ministro degli Interni francese ha annunciato l'espulsione di Omar bin Laden con l'accusa di aver esaltato il terrorismo sul suo profilo X. Il figlio dell'ex leader di Al-Qaeda si dichiara ... it.euronews.com

Ecco i video inediti di Osama Bin LadenGli Stati Uniti hanno deciso di diffondere i video di Osama Bin Laden sequestrati durante il raid di lunedi che ha portato all'eliminazione del fondatore di Al Qaeda. In totale si tratta di 5 video ... tg24.sky.it