Il soldato che uccise Bin Laden rivela tutto sulla missione

Un ex Navy Seal statunitense che partecipò all’operazione che portò alla morte di Osama Bin Laden ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla missione in occasione del 15° anniversario. In un’intervista, ha descritto le circostanze dello scontro e le modalità con cui furono portate a termine le operazioni. La sua testimonianza fornisce una prospettiva diretta sui momenti chiave dell’intervento militare e sulla sua partecipazione personale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ex Navy Seal statunitense che ha sparato i colpi che hanno ucciso Osama Bin Laden ha approfittato del 15° anniversario della missione per far luce su alcuni dettagli. Tra cui la parola in codice che la squadra aveva ricevuto l’ordine di comunicare via radio una volta confermata la morte del famigerato terrorista. La caccia a Bin Laden è durata circa un decennio. Dall’immediato dopoguerra degli attacchi dell’11 settembre 2001 a New York City fino all’inizio di maggio 2011. Avendo forti motivi per credere che il leader di Al-Qaeda Bin Laden si fosse rifugiato all’interno di un complesso ad Abbottabad, in Pakistan, dopo aver rintracciato il suo fidato corriere, Abu Ahmed al-Kuwaiti, i funzionari statunitensi hanno inviato la SEAL Team Six per porre fine alla caccia durata 10 anni. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Il soldato che uccise Bin Laden rivela tutto sulla missione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CACCIA A OSAMA BIN LADEN | Film DRAMMATICO completo in italiano Selezionato da Moviedome Sullo stesso argomento Bin Laden buttato nell’oceano, le trattative su Sinwar: il dilemma del corpo del nemicoDiversi resoconti indicano che una fotografia del cadavere di Khamenei è stata mostrata al presidente americano Donald Trump e al primo ministro... Leggi anche: Da Bin Laden ad Al Baghdadi, le taglie Usa tornano sui nemici di Washington: ora nel mirino ci sono i vertici iraniani Argomenti più discussi: Il soldato americano che uccise Osama Bin Laden rivela i dettagli dell’operazione 15 anni fa; Lo Spaniel Francese raggiunge i 31 anni e potrebbe battere il record di cane più anziano; Il Bayern Monaco utilizza nastri sulle orecchie per monitorare gli atleti contro il PSG in UEFA Champions League; Pecco Bagnaia conquista la pole position al GP di Francia della MotoGP a Le Mans.