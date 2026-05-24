Sono Osama Bin Laden sono Dio! Ecco chi è Nasir Best l' attentatore che voleva uccidere Trump

Sabato 23 maggio, un giovane di 21 anni ha raggiunto la Casa Bianca armato di un revolver e ha aperto il fuoco. L’uomo ha dichiarato di essere Osama Bin Laden e di essere Dio. Durante l’attacco, ha cercato di colpire il presidente degli Stati Uniti. La polizia ha intervenuto e ha fermato il ragazzo senza che ci siano state altre vittime.

Ancora un attacco contro il presidente Donald Trump. Nel corso della serata di ieri – sabato 23 maggio – un ragazzo di soli 21 anni, armato di un revolver, ha raggiunto la Casa Bianca e ha cominciato a sparare. Sono stati momenti di autentico terrore, mentre si diffondeva la notizia di un nuovo attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti d'America. Ucciso dagli uomini dei secret service, il soggetto è risultato essere il 21enne Nasir Best. Ma cosa sappiamo di lui? Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il giovane è un individuo che gli agenti dei Servizi Segreti conoscevano, in quanto già in passato aveva cercato di introdursi nella Casa Bianca in almeno due occasioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Oussama Ben Laden : L'histoire secrète du milliardaire devenu terroriste

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