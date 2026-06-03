Prima del 5 giugno entreranno in vigore nuove sanzioni statunitensi contro Cuba, rafforzando l’assedio economico. In risposta, molte aziende internazionali stanno abbandonando l’isola, cercando di evitare conseguenze legate alle restrizioni imminenti. La fuga delle imprese si manifesta attraverso il ritiro di attività e investimenti nel paese, mentre l’economia locale si prepara a sostenere un ulteriore impatto di queste misure.

L’assedio economico americano a Cuba si rafforza e in vista della “tagliola” del 5 giugno, data dell’entrata in vigore di nuove, importanti sanzioni statunitensi, si amplifica il fuggi-fuggi generalizzato dall’Isla Grande di molte aziende internazionali. Il conglomerato pubblico Gaesa sarà colpito a partire dalla giornata di venerdì, quando il gruppo controllato dai militari di L’Avana, che ha in mano circa il 40% delle attività produttive di Cuba, subirà nuove sanzioni sulle sue attività. Gaesa, stando a quanto promosso dall’amministrazione di Donald Trump, dal Dipartimento del Tesoro di Scott Bessent e dal Segretario di Stato Marco Rubio,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cuba, nuove sanzioni Usa in arrivo. E le aziende estere fuggono dall’isola

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