Le autorità statunitensi hanno annunciato nuove minacce e sanzioni contro Cuba, dopo aver segnalato un incremento di attività considerate ostili. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con l’amministrazione che mira a rafforzare le misure restrittive già in vigore. Questa mossa si inserisce nel quadro delle politiche di pressione adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell’isola, con l’obiettivo di influenzarne le decisioni politiche e strategiche.

L’evolversi dell’aggressione all’Iran mette in serio imbarazzo il presidente Trump e la sua squadra. Il tycoon ritorna dunque a mettere nel mirino Cuba per riprendere quota, anche in vista delle prossime elezioni di medio termine. Assieme al solito atteggiamento che papa Leone XIV aveva definito «di onnipotenza» («Prenderemo Cuba quasi immediatamente») il tycoon ha deciso nuove sanzioni contro il governo dell’isola adducendo come motivo la sicurezza nazionale (o meglio «emisferica», visto che nella sua concezione gli Stati uniti conglobano tutto il continente americano). «Non permetteremo che nessun apparato militare, di spionaggio o di sicurezza stranieri operi con impunità a solo 90 miglia dalle nostre coste.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nuove minacce e sanzioni. Cuba torna nel mirino Usa

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