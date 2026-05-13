Cresce la pressione Usa sulle imprese straniere a Cuba | l’ultimatum del 5 giugno e la minaccia di sanzioni

Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso che impone alle imprese straniere operanti a Cuba di rispettare determinate normative, altrimenti rischiano sanzioni. La scadenza stabilita per adeguarsi è il 5 giugno, e si tratta di un avvertimento rivolto a istituzioni e altre entità straniere che lavorano nell’isola. La comunicazione evidenzia possibili misure restrittive qualora le aziende non si conformino alle richieste.

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Ultimatum di Washington sull’ Avana. Entro il 5 giugno, persone o entità straniere (istituti finanziari inclusi), sono tenute a effettuare le “pratiche consuete o necessarie” alla “liquidazione” delle loro transazioni con Gaesa, Grupo de admnistración empresarial sociedad anónima, il conglomerato statale fondato negli anni Novanta che gestisce il 40% dell’economia formale cubana e vanta 18 miliardi di dollari in asset. La deadline è stata stabilita dall’ Office of foreing assets control (Ofac) del Dipartimento di Stato Usa sulla base dell’ Executive Order 14404 del 1° maggio, che prevede “l’imposizione di sanzioni ai responsabili della repressioni a Cuba e delle minacce alla Sicurezza nazionale e alla politica estera degli Usa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cresce la pressione Usa sulle imprese straniere a Cuba: l’ultimatum del 5 giugno e la minaccia di sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dazi Usa-Ue, Trump alza la pressione: ultimatum del 4 luglio dopo la bocciatura della CorteLa strategia commerciale di Donald Trump subisce una nuova frenata interna negli Stati Uniti, ma il presidente americano rilancia immediatamente lo... Cresce la pressione della Casa Bianca su Cuba. Díaz-Canel: “Resistenza inespugnabile contro qualsiasi aggressore”Washington ha intensificato la pressione sulle autorità comuniste cubane perché consentano riforme di libero mercato, mentre l’isola impoverita si... Temi più discussi: Cuba e la paura di un’invasione Usa: cresce la pressione americana su L’Avana; Cresce la pressione Usa sulle imprese straniere a Cuba: l’ultimatum del 5 giugno e la minaccia di sanzioni; Svizzera sotto pressione: cresce la minaccia ibrida russa; Regno Unito, i Gilt schizzano ai massimi dal 2008: cresce la pressione su Starmer, quattro ministri già dimessi. Iran propone a Trump di riaprire lo Stretto di #Hormuz per fermare il conflitto e avviare trattative sul nucleare. La richiesta passa dal Pakistan mentre cresce la pressione economica sul Paese e si muovono gli equilibri con Russia e Usa. ift.tt/QZXtEvM x.com Treasury Usa sotto pressione, la view di Federated HermesLa revisione delle aspettative di politica monetaria si è riflessa soprattutto sulla parte breve della curva dei rendimenti. Gli investitori hanno progressivamente ridotto le scommesse su un imminente ... bluerating.com Non solo sanzioniDroni e aerei radar, così Washington alza la pressione su CubaMissioni sempre più frequenti nei Caraibi mentre la Casa Bianca prepara misure contro aziende e banche straniere. La rivelazione della Cnn sui voli militari americani vicino all’isola mostra un’escala ... linkiesta.it