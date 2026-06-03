Il Napoli ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Questa decisione ha generato commenti tra gli esperti di calcio, tra cui alcuni che hanno criticato la transizione dal precedente tecnico, considerandola poco elegante. La discussione riguarda principalmente la scelta del club di passare da un allenatore all’altro, con opinioni contrastanti sulla gestione del cambio. La questione è stata oggetto di analisi tra gli addetti ai lavori.

La scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri continua a far discutere anche tra gli addetti ai lavori. A intervenire sul tema è stato Riccardo Trevisani, che durante un intervento a Cronache di Spogliatoio ha espresso alcune perplessità sul percorso che avrebbe portato il club azzurro a virare dall’ipotesi Vincenzo Italiano all’attuale orientamento verso il tecnico livornese. Secondo quanto dichiarato da Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio, il passaggio da Italiano ad Allegri lascia spazio a interrogativi soprattutto sul piano della programmazione. Il giornalista ha evidenziato come, a suo giudizio, non sia particolarmente elegante avviare un percorso con un allenatore e poi orientarsi verso una soluzione completamente diversa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Cronache di Spogliatoio: “Trevisani sul Napoli: ‘Non elegante passare da Italiano ad Allegri'”

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