Cronache di Spogliatoio annuncia | Il Milan ha scelto Conte per ripartire si aspetta solo l’ok di Ibra

Il Milan ha deciso di ingaggiare Antonio Conte come nuovo allenatore e attende l’approvazione di un giocatore chiave. Dopo l’ufficializzazione dell’addio al Napoli, il nome di Conte è stato riconfermato nel mercato degli allenatori. La società rossonera ha già preso una decisione, ma resta da ottenere il via libera di un calciatore importante prima di annunciare ufficialmente il cambio di guida tecnica.

Dopo l’addio ufficiale al Napoli, il nome di Antonio Conte è già tornato al centro del mercato allenatori. Secondo quanto riferito da Cronache di Spogliatoio, il tecnico salentino sarebbe la prima scelta del Milan per guidare i rossoneri nella prossima stagione. Una pista che starebbe prendendo sempre più forza nelle ultime ore. Il club milanese vuole ripartire da un allenatore di grande esperienza e mentalità vincente. Conte viene considerato il profilo ideale per riportare subito competitività e ambizione, soprattutto dopo una stagione altalenante. La dirigenza rossonera vede in lui l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Al momento si attende però l’ultimo passaggio decisivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È Conte la prima idea del Milan (Cronache)Il Milan ha deciso di cambiare allenatore dopo la mancata qualificazione in Champions League, con Max Allegri che lascerà il club.

La rivoluzione totale di Cardinale azzera il Milan: no a Conte, Ibra diventa centrale e Leao finisce sul mercatoIl proprietario del club ha stabilito nuove linee guida, escludendo l’ingaggio di un ex allenatore noto per la sua esperienza, e assumendo il...

Temi più discussi: Clamoroso Milan: Flavio Briatore lavora al grande ingresso in società con Galliani. Ecco tutti i dettagli; Ambrosini: Maldini liquidato dal Milan in dieci minuti, una cosa indecente!; Addio Conte-Napoli, il commento di Trevisani: Non mi sorprende, non supera mai i due anni in un club; Trevisani: Conte via non è una notizia, non supera mai i due anni!.

Parte la rivoluzione del #Milan: attraverso un comunicato i rossoneri hanno annunciato l’addio di Massimiliano #Allegri, del ds Igli Tare, l’ad Giorgio Furlani e del dt Geoffrey Moncada Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla propri x.com

Il Giappone annuncia la sua squadra per la Coppa del Mondo 2026 reddit

Ambrosini ricorda l’addio di Ancelotti e Maldini: Abbiamo pianto in spogliatoio con PirloAmbrosini ricorda l’addio di Ancelotti e Maldini: Abbiamo pianto in spogliatoio con Pirlo. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Massimo Ambrosini ha svelato un retroscena inedito durante la live di ... msn.com

Cronache di Spogliatoio: il Milan ha scelto Antonio Conte! Manca solo l'ok di IbrahimovicAntonio Conte è la prima idea del Milan per la prossima stagione. Ad annunciarlo è la redazione di Cronache di Spogliatoio, secondo cui adesso l'AC Milan starebbe seriamente pensando di rimpiazzare ... msn.com