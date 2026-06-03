Crollano pezzi di cornicione da un palazzo in pieno centro intervengono i vigili del fuoco

Da latinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, nel centro di Latina, si sono staccati pezzi di cornicione da un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre strutture. La zona è stata transennata in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità dell’edificio.

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Crollano pezzi di cornicione. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina in pieno centro a Latina.E’ accaduto tra corso della Repubblica e via Pio VI dove intorno alle 11 di oggi, mercoledì 3 giugno, hanno operato gli uomini del 115. Fortunatamente non si registrano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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