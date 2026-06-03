Questa mattina, nel centro di Latina, si sono staccati pezzi di cornicione da un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre strutture. La zona è stata transennata in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità dell’edificio.

Crollano pezzi di cornicione. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina in pieno centro a Latina.E’ accaduto tra corso della Repubblica e via Pio VI dove intorno alle 11 di oggi, mercoledì 3 giugno, hanno operato gli uomini del 115. Fortunatamente non si registrano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palazzo a rischio crollo in pieno centro, vigili del fuoco sul postoIn pieno centro a Caserta, i vigili del fuoco sono intervenuti per una situazione di emergenza riguardante un edificio.

Crollo di calcinacci e pezzi di marmo dal Faro della Giustizia: intervengono i vigili del fuocoNella notte, nei pressi della Cittadella Giudiziaria, si sono verificati crolli di calcinacci e pezzi di marmo dal Faro della Giustizia.

Argomenti più discussi: Tragedia sfiorata in via Alloro, crollano calcinacci dalla sede comunale di Palazzo Palagonia; POZZUOLI| Calcinacci e cornicioni giù da un edificio: area transennata in via Cesare Battisti.

Crollano pezzi di cornicione da un palazzo in pieno centro, intervengono i vigili del fuoco ift.tt/7xlH2a5 ift.tt/vdMFzPw x.com

Crollo di un cornicione da un palazzo storico: corso Garibaldi transennato, negozio chiusoPORDENONE - Crolla il cornicione di un palazzo storico in corso Garibaldi: paura in centro e un negozio costretto a chiudere temporaneamente. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 11 ... ilgazzettino.it

Si stacca il cornicione e prende due persone di striscio. Paura a Firenze, il crollo in via AlderottiFirenze, 17 febbraio 2026 – Paura a Firenze, in via Alderotti, quando erano da poco passate le 8,30 di stamani, martedì 17 febbraio. Un pezzo di cornicione si è staccato dal tetto di un palazzo, ... lanazione.it