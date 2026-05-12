Crollo di calcinacci e pezzi di marmo dal Faro della Giustizia | intervengono i vigili del fuoco

Nella notte, nei pressi della Cittadella Giudiziaria, si sono verificati crolli di calcinacci e pezzi di marmo dal Faro della Giustizia. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. La situazione ha generato momenti di apprensione tra le persone presenti nei dintorni.

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Momenti di tensione, la scorsa notte, nei pressi della Cittadella Giudiziaria, dove alcuni calcinacci e dei pezzi di marmo si sono improvvisamente staccati dal Faro della Giustizia. Fortunatamente il cedimento si è verificato di notte e dunque non risultano feriti. La zona, infatti, di giorno è.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crollo di intonaco da un condominio: intervengono i vigili del fuocoPresenti anche gli uomini della Protezione Civile, il sindaco Carmine Pagano e il comandante della Polizia Locale Giovanni Buonocore Nella tarda... Cadono calcinacci, intervento dei vigili del fuoco al liceo Galilei di TerniIntervento per cornicione pericolante al liceo scientifico Galileo Galilei di Terni. Argomenti più discussi: Crollo di calcinacci e pezzi di marmo dal Faro della Giustizia: intervengono i vigili del fuoco; Piovono calcinacci dal soffitto: paura nella galleria di via Bixio a Falconara. I commercianti: Era mezzogiorno, per fortuna non...; VIDEO | Crolla grosso pezzo di cornicione: paura in pieno centro, strada chiusa; Mortara, via Troncone ancora chiusa dopo il crollo dei calcinacci: così mancano i parcheggi liberi in pieno centro. #IreneDeArcangelis - Results on X | Live Posts & Updates x.com Palermo, crollo di calcinacci in una scuola: feriti tre alunne e un docenteTre studentesse e un insegnante sono rimasti feriti nel crollo di calcinacci in una scuola a Palermo. I presenti hanno allertato i soccorsi. meridionews.it