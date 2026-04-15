Palazzo a rischio crollo in pieno centro vigili del fuoco sul posto

In pieno centro a Caserta, i vigili del fuoco sono intervenuti per una situazione di emergenza riguardante un edificio. I residenti di uno stabile in via Ricciardi sono stati evacuati dopo che un cedimento strutturale si sarebbe verificato in un edificio adiacente. La zona è stata messa sotto controllo, e le autorità stanno valutando la stabilità delle strutture coinvolte. Nessuna informazione ufficiale su eventuali feriti o danni ulteriori.

Momenti di tensione in pieno centro a Caserta. Da quanto si apprende i residenti di uno stabile nella centralissima via Ricciardi sarebbero stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa di un cedimento strutturale che sarebbe avvenuto in uno stabile adiacente. Sul posto sono.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Esplosione e crollo in un'abitazione ad Adelfia: vigili del fuoco sul postoUn'esplosione, seguita da un crollo, si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Ex Banca d'Italia, cornicione a rischio crollo: intervento dei vigili del fuoco e marciapiede transennatoIntervento nell'edificio di via Marconi e viabilità gestita dalla polizia locale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palazzo a rischio crollo ad Arezzo, almeno dieci giorni per il ripristino; Missile iraniano su un palazzo a Haifa, 4 feriti e rischio di crollo; Sedrina, stabile a rischio crollo: Costruitevi un muro (da 400mila euro) entro 4 mesi; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: MISSILE IRANIANO SU UN PALAZZO A HAIFA, 4 FERITI E RISCHIO DI CROLLO. SAN SEVERO San Severo, ‘De Amicis’ chiusa dopo i controlli. Colangelo: Nessun rischio crolloA San Severo arriva una rassicurazione ufficiale sulla sicurezza del De Amicis, interessato dai lavori del parcheggio di Piazza Cavallotti ... statoquotidiano.it Sedrina, stabile a rischio crollo: Costruitevi un muro (da 400mila euro) entro 4 mesiL’ordinanza del Comune ai residenti di via Moro, sfollati da settembre. Entro 120 giorni devono realizzare la parete di contenimento ... ilgiorno.it Via palazzo di città. facebook A Roma stanno costruendo un intero palazzo riservato esclusivamente agli affitti ift.tt/eDiLB9w x.com