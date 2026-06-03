Crollano le regine avanzano le mine vaganti | semifinale tra Shnaider e Chwalinska
Le due giocatrici si sfidano in semifinale a Parigi, dopo che tutte le teste di serie sono state eliminate. La partita mette di fronte Shnaider e Chwalinska, che cercano di raggiungere la finale del torneo del Grande Slam. La semifinale si svolge sulla terra battuta, con entrambe le atlete che si contendono il passaggio alla fase conclusiva. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati di continuo.
Saltate tutte le big a Parigi, Shnaider e Chwalinska si giocano il pass per la finale della vita. L’analisi della seconda semifinale del Roland Garros. La seconda semifinale del Roland Garros mette di fronte due giocatrici che difficilmente avremmo immaginato di vedere approdare a questo punto del torneo, in un’edizione che – esattamente come accaduto nel circuito Atp – ha visto cadere i principali favoriti per la vittoria. Diana Shnaider, che in questi giorni abbiamo scoperto essere una tennista dalla solidità d’acciaio, sfiderà Maja Chwalinska, la straordinaria sorpresa polacca che ha letteralmente scompaginato i piani del tabellone principale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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