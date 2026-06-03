Crollano le regine avanzano le mine vaganti | semifinale tra Shnaider e Chwalinska

Notizia in breve

Le due giocatrici si sfidano in semifinale a Parigi, dopo che tutte le teste di serie sono state eliminate. La partita mette di fronte Shnaider e Chwalinska, che cercano di raggiungere la finale del torneo del Grande Slam. La semifinale si svolge sulla terra battuta, con entrambe le atlete che si contendono il passaggio alla fase conclusiva. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati di continuo.