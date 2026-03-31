Sorteggio ATP Montecarlo 2026 i possibili avversari di Sinner turno per turno | le mine vaganti da evitare

Jannik Sinner ha ottenuto due vittorie consecutive ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, senza perdere un set in entrambe le competizioni disputate negli Stati Uniti. Per il sorteggio del torneo ATP di Montecarlo 2026, sono stati annunciati i possibili avversari del tennista italiano, con alcune mine vaganti da evitare nel percorso del primo turno. Il tabellone sarà disponibile a breve, con le prime teste di serie già segnate.

Jannik Sinner si è reso protagonista di un mese da urlo, riuscendo a vincere il Masters 1000 di Indian Wells e il Masters 1000 di Miami senza perdere nemmeno un set nel corso dei due tornei disputati sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino ha firmato il sempre prestigioso Sunshine Double (impresa riuscita per l’ultima volta a Roger Federer nel 2017) e ha accorciato le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz, con la chiara occasione di tornare numero 1 del mondo già al termine del Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo sulla terra rossa del Principato andrà in scena dal 5 al 12 aprile, dunque si snoderà su una sola settimana e non beneficerà dei dodici giorni di gioco che ormai contraddistinguono gli altri eventi di questo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Montecarlo 2026, i possibili avversari di Sinner turno per turno: le mine vaganti da evitare Articoli correlati Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitareSi proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Leggi anche: Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2026? Orario e possibili avversari per Sinner turno per turno Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Tennis ATP · Montecarlo Masters 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2026? Orario e possibili avversari per Sinner turno per turno; Sinner a un passo dal numero 1: il tabellone di Montecarlo decide tutto; Sorteggio ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, teste di serie. Sorteggio ATP Montecarlo 2026, i possibili avversari di Sinner turno per turno: le mine vaganti da evitareJannik Sinner si è reso protagonista di un mese da urlo, riuscendo a vincere il Masters 1000 di Indian Wells e il Masters 1000 di Miami senza perdere ... oasport.it È tempo di scoprire il destino! Torneo delle Regioni 2026 - La diretta dei sorteggi per i quarti di finale in programma martedì 31 marzo 2026 dalle 10:30 su Antenna Sud Tutte le gare definite dal sorteggio saranno trasmesse in diretta streaming su ww - facebook.com facebook #ItaliaIrlandadelNord - Mistero #Barella nella procedura iniziale di sorteggio. #Donnarumma non parla ancora inglese o c'è qualcos'altro sotto Contro la #Bosnia vogliamo il bis per scaramanzia... con @maugirzio_russo x.com