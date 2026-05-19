Da Jodar a Fonseca | le possibili mine vaganti del Roland Garros 2026
Al Roland Garros 2026, tra i principali favoriti ci sono tre uomini: uno italiano, uno tedesco e uno serbo. Oltre a loro, ci sono alcune possibili sorprese che potrebbero mettere in difficoltà i più quotati. Tra le possibili mine vaganti ci sono atleti che negli ultimi tornei hanno mostrato segnali di crescita e che potrebbero rappresentare una minaccia per i big. Le loro prestazioni e le eventuali sorprese sul campo potrebbero cambiare gli equilibri già stabiliti nella corsa al titolo.
Chi può dar fastidio ai big, al Roland Garros, al di là dei grandi (anzi, grandissimi) favoriti? In cima, è chiaro, ce ne sono tre di uomini per la vittoria: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic. E se da una parte la grande domanda è legata al lato di tabellone destinato al serbo, che inevitabilmente sbilancerà tutte le previsioni, dall’altra tutto si va a concentrare sui giocatori capaci di creare problemi (molto seri) ai nomi di grido. Innanzitutto è necessario utilizzare un criterio per definire chi può essere “mina vagante”: come tale si sceglie quello dei giocatori che non sono attualmente compresi tra le prime 16 teste di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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