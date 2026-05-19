Da Jodar a Fonseca | le possibili mine vaganti del Roland Garros 2026

Al Roland Garros 2026, tra i principali favoriti ci sono tre uomini: uno italiano, uno tedesco e uno serbo. Oltre a loro, ci sono alcune possibili sorprese che potrebbero mettere in difficoltà i più quotati. Tra le possibili mine vaganti ci sono atleti che negli ultimi tornei hanno mostrato segnali di crescita e che potrebbero rappresentare una minaccia per i big. Le loro prestazioni e le eventuali sorprese sul campo potrebbero cambiare gli equilibri già stabiliti nella corsa al titolo.

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