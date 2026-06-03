Le influencer e imprenditrici nel settore cosmetico hanno annunciato di aver scelto di collaborare invece di competere, dopo aver affrontato critiche e difficoltà sui social. Entrambe hanno evidenziato di condividere esperienze di ferite e insicurezze, anche se sui social appaiono forti. Dopo il caso di una nota influencer, hanno affermato che essere influencer può essere motivo di imbarazzo. Raccontano di aver superato ostacoli legati a commenti negativi e ai cambiamenti degli algoritmi, mantenendo comunque la loro presenza online.

Questo articolo è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Per il popolo del web e non solo, queste due donne così diverse, unite dall’amore per la bellezza ma anche dalla bellezza degli scherzacci che l’amore e il destino han teso loro, sono l’Estetista Cinica e Clio Zammatteo. Imprenditrici e pioniere dei social a capo di due considerevoli aziende del made in Italy cosmetico: VeraLab e, per l’appunto, ClioMakeUp. La prima con punti vendita monomarca nelle principali città italiane, un fondo d’investimento che ha rilevato parte delle quote garantendone l’espansione e un fatturato che nel giro di dieci anni si è centuplicato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristina Fogazzi e Clio Zammatteo: «Ci volevano rivali, abbiamo deciso di diventare alleate. Sui social sembriamo fortissime, ma condividiamo le stesse ferite. Dopo il caso Ferragni essere influencer è quasi motivo di imbarazzo»

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