Folla a Orio per Cristina Fogazzi L’estetista cinica che spopola sui social

A Orio, numerosi visitatori si sono radunati per assistere all’inaugurazione di un nuovo punto vendita presso Oriocenter. La figura nota come “l’estetista cinica” e influencer ha partecipato all’evento, attirando l’attenzione di clienti e appassionati. La giornata è trascorsa tra fotografie, chiacchiere e l’attesa di scoprire i prodotti e i servizi offerti dalla nuova attività. La presenza ha coinvolto un pubblico vario, interessato alle novità nel settore della bellezza.

L’INAUGURAZIONE. L’imprenditrice della bellezza e influencer sbarca a Oriocenter con un nuovo punto vendita. Dalla community digitale agli spazi fisici: Veralab sbarca a Oriocenter. Il brand fondato da Cristina Fogazzi, conosciuta online come «L’estetista cinica», ha inaugurato un nuovo punto vendita, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita retail. Negli anni Veralab si è imposto come uno dei marchi più riconoscibili nel settore skincare italiano, costruendo un rapporto diretto con il pubblico attraverso i social e un linguaggio semplice e immediato. L’apertura nel centro commerciale bergamasco porta l’esperienza del brand in uno dei poli commerciali più frequentati del Nord Italia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social Notizie correlate Leggi anche: Il “morso” di Maison Margiela: perché l’inquietante accessorio da 750 euro è il nuovo trend che spopola sui social Trend arredamento: lo stile «Grandmillennial» spopola sui socialIn quest'ottica, i giovani tra i venti e i trent’anni scelgono di arredare la propria casa con mobili, oggetti e rifiniture delle nonne: lenzuola con...